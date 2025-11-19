PETRÓLEO: Barril cae tras renovada presión para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

(Actualiza tras cierre del mercado; cambia redacción, autor y procedencia, previa LONDRES)

Por Shariq Khan

NUEVA YORK, 19 nov (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron el miércoles, después de que algunos reportes indicaran que Estados Unidos está renovando su presión para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y ha redactado un marco para ello.

* Los futuros del crudo Brent cedieron 1,38 dólares, o un 2,1%, a US$63,51 por barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate perdieron 1,3 dólares, o un 2,1%, a US$59,44 el barril.

* Estados Unidos ha indicado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que su bando debe aceptar un marco elaborado por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que propone que Kiev ceda territorio y algunas armas, dijeron dos fuentes a Reuters.

* Zelenski dijo que el liderazgo de Estados Unidos tenía que seguir siendo efectivo para poner fin a la guerra que ha durado más de 3 años y medio. Agregó que su par turco, Tayyip Erdogan, había propuesto diferentes formatos para las conversaciones.

* El fin de la guerra en Ucrania podría allanar el camino para un mayor flujo de petróleo ruso, lo que aumentaría la preocupación por el exceso de oferta, dicen analistas.

* Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los grandes productores rusos Rosneft y Lukoil fijan el 21 de noviembre como fecha límite para que las empresas deshagan sus tratos con las firmas rusas.

* El lunes, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que se espera que las sanciones, que ya están mermando los ingresos petroleros de Rusia, reduzcan sus volúmenes de exportación. Los compradores de crudo de China e India ya han empezado a recurrir a proveedores alternativos.

* Las existencias de petróleo en Estados Unidos disminuyeron la semana pasada, mientras que las de gasolina y destilados crecieron, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés). (Reporte adicional de Jeslyn Lerh en Londres, Sam Li y Lewis Jackson en Pekín; Editado en Español por Javier Leira)