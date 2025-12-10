PETRÓLEO-Barril cae tras reporte EIA sobre reservas EE. UU., mercado espera decisión de la Fed

(Actualiza con valores, detalles; cambia redacción, autor y procedencia, previa LONDRES)

Por Shariq Khan y Shadia Nasralla

NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - Los precios del petróleo caían el miércoles debido a que el Gobierno de Estados Unidos informó de una reducción menor de lo esperado en las reservas de crudo la semana pasada, mientras los inversores esperaban avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y la decisión sobre tasas de interés de la Fed.

* Los futuros del crudo Brent caían 49 centavos, o un 0,8%, a US$61,45 el barril a las 1639 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 48 centavos, o un 0,8%, a US$57,77.

* Las existencias de petróleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, mientras que las de gasolina y destilados subieron, dijo la Administración de Información de Energía. Los inventarios de petróleo cayeron 1,81 millones de barriles la semana pasada a 425,7 millones de barriles.

* En tanto, los mercados esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca su principal tasa de interés en un cuarto de punto para apoyar el enfriamiento del mercado laboral.

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su país y sus socios europeos presentarán pronto a Estados Unidos "documentos refinados" sobre un plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

* Un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría suponer la retirada de las sanciones internacionales a las empresas rusas, lo que podría liberar el restringido suministro de petróleo.

* En tanto, la EIA dijo que espera que la producción de petróleo de Estados Unidos este año aumente más de lo previsto anteriormente, elevando su pronóstico para 2025 en 20.000 barriles a un promedio récord de 13,61 millones de barriles por día.

* Sin embargo, la organización rebajó en 50.000 barriles su previsión de producción para 2026, hasta 13,53 millones de barriles diarios. (Reporte adicional de Emily Chow; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)