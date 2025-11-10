PETRÓLEO: Barril cotiza con oscilaciones mientras persisten preocupaciones por exceso de oferta

(Actualiza con valores cerca del cierre)

Por Shariq Khan

NUEVA YORK, 10 nov (Reuters) - El petróleo osciló el lunes entre ganancias y pérdidas, ya que los analistas mantuvieron sus predicciones de que el aumento de la oferta superará a la demanda en los próximos meses, mientras que las esperanzas de avances para poner fin al cierre del Gobierno de Estados Unidos aumentaron el apetito por el riesgo.

* Los futuros del crudo Brent subían 26 centavos, o un 0,4%, a US$63,89 por barril a las 1759 GMT tras haber caído más temprano hasta 63,32 dólares.

* El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 23 centavos, o un 0,4%, a US$59,98 el barril tras caer hasta un 0,6% más temprano en la sesión.

* Las dudas sobre la eficacia de las últimas sanciones de Estados Unidos a Rusia también están pesando sobre los precios del crudo.

* "Aunque Estados Unidos ha intensificado las sanciones directas contra los productores de petróleo rusos Rosneft y Lukoil, no está claro cuán eficaces serán para limitar las exportaciones rusas", dijo el analista energético independiente Tim Evans.

* El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el gobierno federal y poner fin a un cierre de 40 días que ha dejado a los trabajadores federales en casa, retrasado la ayuda alimentaria y obstaculizado los viajes aéreos.

* El primer paso de los legisladores estadounidenses para poner fin al cierre ayudó al retorno del apetito por el riesgo a los mercados, dijo el analista de PVM Tamas Varga.

* Los analistas se mostraron preocupados por el impacto de las cancelaciones de vuelos en la demanda de combustible para aviones en Estados Unidos.

* El Brent y el WTI cayeron cerca de un 2% la semana pasada y registraron su segundo descenso semanal, por el temor a un exceso de oferta. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) acordó aumentar ligeramente la producción en diciembre, pero también puso en pausa nuevas subidas en el primer trimestre.

* El productor ruso de petróleo Lukoil se enfrenta a crecientes interrupciones, ya que el 21 de noviembre vence el plazo en Estados Unidos para que las empresas corten sus relaciones comerciales con la compañía rusa, y tras el fracaso de una esperada venta de las operaciones al operador suizo Gunvor. (Reporte adicional de Florence Tan en Londres; Editado en español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)