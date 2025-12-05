PETRÓLEO: Barril cotiza estable, pesa negociación sobre Ucrania y temor a exceso de oferta

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 5 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo cotizaban estables el viernes, apoyados por el estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania, lo que era contrarrestado por las expectativas de un exceso de oferta. * El crudo Brent bajaba 8 centavos, o un 0,2%, a US$63,18 por barril a las 1032 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense bajaba 14 centavos, o un 0,2%, a US$59,53 por barril.

* En la semana, el Brent se ha mantenido estable y el WTI se encaminaba a una subida del 1,7%, lo que supondría su segunda alza semanal consecutiva.

* "Hoy está bastante plano y esta semana ha tenido un rango de cotización estrecho", dijo Tamas Vargas, analista del mercado petrolero de PVM.

* "La falta de avances en las conversaciones de paz en Ucrania proporciona un telón de fondo alcista, pero, por otro lado, la resistencia de la producción de la OPEP es bajista. Estas dos fuerzas opuestas hacen que la negociación parezca tranquila".

* El mercado también está evaluando el impacto de un posible recorte de tasas de interés de la Fed estadounidense y la tensión con Venezuela, que podrían impulsar los precios del petróleo, según los analistas.

* De los economistas encuestados por Reuters entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, el 82% esperaba una reducción de los tipos de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana. Un recorte de las tasas estimularía el crecimiento económico y la demanda de energía.

* Los mercados también continuaron preparándose para una posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, después de que el presidente Donald Trump dijo a finales de la semana pasada que Estados Unidos comenzaría a tomar medidas para detener a los narcotraficantes venezolanos en tierra "muy pronto".

* Rystad Energy dijo en una nota que esa medida podría poner en riesgo la producción de 1,1 millones de barriles diarios de crudo de Venezuela, que se destina principalmente a China. (Reporte de Anna Hirtenstein en Londres. Contribución de Colleen Howe en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur. Edición en español de Javier López de Lérida)