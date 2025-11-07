PETRÓLEO - Barril se aleja de máximos de sesión, cierra semana con baja del 2%

(Actualiza con valores cerca del cierre; cambia redacción, autor y procedencia, previa LONDRES)

Por Erwin Seba

HOUSTON, 7 nov (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron el viernes desde su máximo de sesión, ya que la demanda de combustible para aviones se redujo antes de la temporada de viajes de vacaciones debido a que el regulador de Estados Unidos redujo los vuelos por la escasez de controladores aéreos durante el cierre del Gobierno federal.

* A las 1807 GMT, los futuros del Brent caían 1 centavo, o un 0,02%, a US$63,37 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 18 centavos, o un 0,3%, a US$59,51.

* Ambos referenciales registrarán descensos semanales de alrededor del 2%, a medida que los principales productores mundiales aumentan su producción.

* "El hecho de cerrar los vuelos está eliminando mucha demanda de gasóleo", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group.

* Un inesperado aumento de 5,2 millones de barriles en las reservas estadounidenses reavivó esta semana los temores de sobreoferta, según Tony Sycamore, analista de IG Markets.

* "Esto se vio amplificado por los flujos de aversión al riesgo, que fortalecieron al dólar, y por el cierre del Gobierno estadounidense en curso, que sigue ensombreciendo la actividad económica", añadió.

* Las reservas de crudo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto debido al alza de las importaciones y a la menor actividad de refinado, mientras que las de gasolina y destilados disminuyeron, según informó el miércoles la Administración de Información de Energía.

* "El mercado sigue sopesando un creciente superávit petrolero frente a una situación macroeconómica mixta", dijo Ole Hvalbye, analista de SEB.

* En tanto, los reportes privados también apuntaron a un debilitamiento del mercado laboral estadounidense. Los informes de empleo del Departamento de Trabajo no se publican debido al cierre.

* La Organización de Países Exportadores de petróleo y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, decidieron el domingo aumentar ligeramente la producción en diciembre. Sin embargo, el grupo también puso en pausa nuevas alzas para el primer trimestre del próximo año, temeroso de un exceso de oferta. (Reporte adicional de Stephanie Kelly en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)