PETRÓLEO: Barril se dispara al agravarse conflicto en Irán que interrumpe el transporte marítimo

Por Florence Tan

SINGAPUR, 2 mar (Reuters) - Los precios del petróleo subieron un 7% el lunes hasta alcanzar sus niveles más altos en varios meses, mientras Irán e Israel intensificaron sus ataques en Oriente Medio, dañando tanqueros e interrumpiendo los envíos

Los futuros del crudo Brent se dispararon hasta US$82,37, el nivel más alto desde enero de 2025, en la primera jornada de negociación de futuros después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán y mataran a su líder supremo, Alí Jamenei, el sábado

A las 0054 GMT, los futuros del Brent se situaban en US$78,24 el barril, con un alza de US$5,37, o un 7,4%. El West Texas Intermediate de EEUU subía US$4,66, o un 6,95%, a US$71,68 por barril, tras alcanzar los US$75,33, un pico desde junio de 2025

Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Teherán el domingo e Irán respondió con más bombardeos, un día después de que el asesinato de Jamenei sumiera a Oriente Medio y a la economía mundial en una incertidumbre cada vez mayor

Los ataques expusieron a los barcos a daños colaterales, ya que los misiles alcanzaron al menos a tres petroleros frente a la costa del Golfo y mataron a un marinero, informaron el domingo fuentes marítimas y oficiales

Irán ha anunciado que ha cerrado la navegación por el estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a los gobiernos asiáticos y a las refinerías a evaluar sus reservas de petróleo

«Con la evolución de las represalias hacia ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, la amenaza sobre el suministro de petróleo ha aumentado considerablemente», afirmó el analista de ANZ Daniel Hynes en una nota

Los analistas de Citi esperan que el Brent cotice entre US$80 y US$90 el barril esta semana

«Nuestra opinión es que el liderazgo iraní cambiará, o que el régimen cambiará lo suficiente como para detener la guerra en un plazo de una o dos semanas, o que Estados Unidos decidirá rebajar la tensión tras observar un cambio en el liderazgo y un freno en el programa nuclear y de misiles de Irán en el mismo plazo», afirmaron en una nota

En medio del conflicto, la OPEP+ acordó el domingo un modesto aumento de la producción de petróleo de 206.000 barriles por día para abril

Todos los productores de la OPEP+ están produciendo prácticamente a plena capacidad, excepto Arabia Saudita, según la analista de RBC Capital Helima Croft

Los riesgos para el transporte marítimo comercial se han disparado en las últimas 24 horas, con más de 200 buques, incluidos petroleros y gaseros, fondeados alrededor del estrecho y las aguas circundantes, mostraron datos de transporte marítimo el domingo. (Reporte de Florence Tan; Editado en español por Javier Leira)