PETRÓLEO: Barril se dispara al agravarse el conflicto entre EE. UU. e Irán

SINGAPUR, 2 mar (Reuters) - Los precios del petróleo se disparaban más de un 8% para alcanzar su nivel más alto en meses el lunes, debido a que Irán e Israel intensificaron sus ataques en Oriente Medio, dañando tanqueros e interrumpiendo los envíos desde la principal región productora.

Los futuros del crudo Brent alcanzaron un máximo de US$82,37 por barril y luego cotizaban en US$79,34, con un alza de US$6,47, o un 8,88%, a las 23.05 GMT.

El crudo West Texas Intermediate de EEUU subía US$5,36, o un 8%, a US$72,38 por barril, tras alcanzar un máximo de US$75,33 más temprano en el día.

Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Teherán el domingo e Irán respondió con más bombardeos de misiles, un día después de que el asesinato del líder supremo Ali Jamenei sumiera a Oriente Medio y a la economía mundial en una incertidumbre cada vez mayor. (Reporte de Florence Tan; Editado en español por Javier Leira)