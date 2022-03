Petróleo-barril se dispara por temor a veto sobre importaciones de rusia, demora en pacto con irán

(Actualiza cotizaciones)

Por Bozorgmehr Sharafedin y Scott DiSavino

LONDRES, 7 mar (Reuters) - Los precios del petróleo escalaban el lunes a máximos desde el 2008, ante la posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados europeos decidan aplicar un veto a las importaciones de crudo de Rusia, a lo que se sumaba una demora en el acuerdo con Irán que podría liberar más oferta en el mercado.

* Durante la sesión en Europa y Asia, el crudo Brent alcanzó los 139,13 dólares el barril, en tanto que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos llegaron a 130,50 dólares. Los dos contratos de referencia tocaron techos no vistos desde julio de 2008.

* A las 1518 GMT, los precios habían cedido parte de esas ganancias, pero el Brent avanzaba 4,43 dólares, o 4,04%, a 122,82 dólares por barril; y el WTI subía 2,78 dólares, o 2,39%, a 118,50 dólares el barril.

* Los precios mundiales del petróleo se han disparado más del 60% desde principios de 2022, junto con otros productos básicos, lo que genera preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial y una estanflación.

* China, la segunda economía del mundo, ya apunta a un crecimiento más lento, del 5,5%, para este año.

* Estados Unidos y sus aliados europeos están contemplando prohibir las importaciones de petróleo ruso, dijo el domingo el secretario de Estado, Antony Blinken, en momentos en que la Casa Blanca coordina con comisiones del Congreso para eventualmente aplicar el veto.

* Analistas del Bank of America dijeron que si la mayoría de las exportaciones de petróleo de Rusia se interrumpen, podría haber un déficit de 5 millones de barriles por día (bpd) o mayor, y eso significa que los precios del petróleo podrían subir hasta los 200 dólares.

* Analistas de JP Morgan dijeron que el petróleo podría subir a 185 este año dólares, en tanto que expertos de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) estimaron que el crudo podría llegar a 180 dólares y provocar una recesión mundial.

* "Si la escasez de oferta no cede, el petróleo puede superar su máximo histórico", dijo Howie Lee, economista del banco OCBC de Singapur. "En el peor de los casos, es decir una sanción total a las exportaciones de energía de Rusia, no me sorprendería ver que al Brent por encima de los 200 dólares", agregó.

* Rusia es el principal exportador mundial de crudo y productos derivados del petróleo combinados, con embarques de alrededor de 7 millones de bpd, o el 7% del suministro mundial. Algunos volúmenes de las exportaciones de petróleo de Kazajistán desde los puertos rusos también han enfrentado complicaciones. (Reporte de Bozorgmehr Sharafedin en Londres y Scott DiSavino en Nueva York, información adicional de Florence Tan en Singapur. Editado en español por Marion Giraldo)