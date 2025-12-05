LA NACION

PETRÓLEO: Barril sube a máximos de dos semanas por las señales de recorte de tasas de la Fed

(Actualiza cerca del cierre. Cambia redacción, firma de autor y procedencia, antes LONDRES)

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 5 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el viernes alrededor de un 1%, a máximos de dos semanas, debido a las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés la próxima semana, lo que podría impulsar el crecimiento económico y la demanda de energía.

* La incertidumbre geopolítica, que podría reducir los suministros de Rusia y Venezuela, también apoyaba los precios.

* Los futuros del Brent subían 62 centavos, o un 1,0%, a US$63,88 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 60 centavos, o un 1,0%, a US$60,27.

* Con estas subidas, ambos crudos se encaminan a sus máximos desde el 18 de noviembre.

* En la semana, el Brent

* Los inversores digirieron un informe sobre inflación estadounidense que llevaba mucho tiempo aplazado y recalibraron las expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en su reunión del 9 y 10 de diciembre.

* El gasto de los consumidores estadounidenses subió en septiembre en línea con las previsiones, mientras que los precios subyacentes aumentaron un 2,8% interanual, un poco menos que la previsión del consenso de economistas de un aumento del 2,9%, según el último informe de gastos de consumo personal.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran en un 87% la probabilidad de que la Fed reduzca los costos de financiación en 25 puntos básicos la semana que viene.

* Los inversores también se centraron en las noticias procedentes de Rusia y Venezuela para determinar si la oferta de petróleo de dos de los miembros sancionados de la OPEP+ aumentará o disminuirá en el futuro.

* El fracaso de las conversaciones de Estados Unidos en Moscú para lograr algún avance significativo sobre la guerra en Ucrania ha ayudado a impulsar los precios del petróleo en lo que va de semana.

* Los mercados también continuaron preparándose para una posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, después de que el presidente Donald Trump dijo a finales de la semana pasada que comenzaría a tomar medidas para detener a los narcotraficantes venezolanos en tierra "muy pronto".

* Rystad Energy dijo en una nota que esa medida podría poner en riesgo la producción de 1,1 millones de barriles diarios de crudo de Venezuela, que se destina principalmente a China. (Reporte de Anna Hirtenstein en Londres. Contribución de Colleen Howe en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur. Edición en español de Javier López de Lérida)

