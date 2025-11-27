PETRÓLEO - Barril sube en jornada de poco volumen mientras inversores buscan claridad sobre Ucrania

(Actualiza cerca del cierre. Cambia redacción y agrega firma de autor)

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 27 nov (Reuters) - Los precios del petróleo subían el jueves, mientras los agentes en el mercado valoraban la probabilidad de que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania lleguen a un acuerdo, con un volumen de negociación escaso debido a la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

* A las 16:35 GMT, los futuros del Brent subían 21 centavos, o un 0,3%, a US$63,34 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) ganaban 29 centavos, o un 0,5%, a US$58,94.

* El mercado oscila entre la esperanza y el escepticismo ante los renovados esfuerzos de paz en Ucrania, dijo el analista de materias primas SEB Ole Hvalbye.

* El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que las líneas generales de un proyecto de plan de paz debatido por Estados Unidos y Ucrania podrían convertirse en la base de futuros acuerdos para poner fin a la guerra.

* Putin dijo también que, una vez que las tropas ucranianas se retiren de las posiciones que mantienen en zonas clave, cesarán los combates, pero que Rusia alcanzará sus objetivos por la fuerza si eso no ocurre.

* Funcionarios estadounidenses y ucranianos han estado tratando de reducir sus diferencias sobre el plan del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con Kiev receloso de ser forzado a aceptar un acuerdo que incluya concesiones territoriales.

* "La volatilidad geopolítica continúa y las esperanzas de un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania han neutralizado las preocupaciones de suministro derivadas de las nuevas sanciones de Estados Unidos a los principales productores rusos", dijo Barclays en una nota.

* Por su parte, es probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantengan sin cambios los niveles de producción en una reunión el domingo, según dijeron el martes a Reuters tres fuentes de la OPEP+. Algunos miembros del grupo, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, llevan elevando el bombeo desde abril para ganar cuota de mercado.

* Las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre apoyaban los precios del crudo. Una baja suele estimular el crecimiento económico e impulsar la demanda petrolera. (Reporte de Yuka Obayashi y Trixie Yap; editado en español por Carlos Serrano)