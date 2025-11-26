PETRÓLEO - Barril sube; inversores esperan claridad sobre suministro y acuerdo Rusia-Ucrania

(Actualiza con cotizaciones tras el cierre; cambia redacción, autor y procedencia, previa LONDRES)

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 26 nov (Reuters) - El petróleo subió el miércoles, antes de la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos, ya que los inversores evaluaron las perspectivas de exceso de oferta y las conversaciones sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

* Los futuros del Brent ganaron 65 centavos, o 1%, a US$63,13 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subieron 70 centavos, o 1,2%, a US$58,65.

* Los inventarios de crudo, gasolina y destilados de Estados Unidos subieron la semana pasada, informó la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

* "No cabe duda de que estamos en el camino hacia un exceso de oferta bastante saludable, y la acumulación de crudo es indicativa de ello", dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

* Las importaciones netas de crudo estadounidense aumentaron en 1,05 millones de barriles diarios (bpd), según la EIA, a 2,84 millones de bpd, su nivel más alto desde principios de septiembre.

* Es probable que la OPEP+ mantenga sin cambios los niveles de producción en su reunión del domingo, dijeron el martes a Reuters tres fuentes de la organización.

* Los inversores esperaban más claridad sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ordenó a sus representantes que se reunieran por separado con el líder ruso, Vladimir Putin, y con funcionarios ucranianos. Un funcionario ucraniano dijo que Volodimir Zelenski podría visitar Estados Unidos en los próximos días para finalizar un acuerdo.

* "Si se cierra, el acuerdo podría desmantelar con rapidez las sanciones occidentales a las exportaciones rusas de energía", lo que podría impulsar los precios del WTI a unos US$55, dijo en una nota a sus clientes Tony Sycamore, analista de IG.

* "Por ahora, el mercado espera más claridad, pero el riesgo parece ser de precios más bajos a menos que las conversaciones se tambaleen".

* Reino Unido, Europa y Estados Unidos han endurecido recientemente las sanciones a Rusia, y las compras indias de petróleo ruso alcanzarán en diciembre su nivel más bajo en tres años.