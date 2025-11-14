PETRÓLEO-Barril sube más de 2%, puerto ruso suspende exportaciones de crudo tras ataque ucraniano

(Actualiza con cotizaciones por la tarde. Cambia autor y procedencia -previa LONDRES)

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 14 nov (Reuters) - El petróleo subía alrededor de un 2% el viernes, impulsado por los temores de suministro después de que el puerto del Mar Negro de Novorossiysk detuviera las exportaciones de crudo tras el ataque de un avión no tripulado ucraniano contra un depósito en el principal centro energético ruso.

* Los futuros del crudo Brent subían 1,45 dólares, o un 2,3%, a US$64,46 el barril a las 1812 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 1,55 dólares, o un 2,6%, a US$60,24 el barril.

* En dichos niveles, el Brent se encaminaba a una ganancia semanal del 1,3% y el WTI de un 0,8%.

* El ataque del viernes dañó un barco en el puerto, bloques de apartamentos y un depósito de petróleo en Novorossiysk, hiriendo a tres de los tripulantes del barco, dijeron funcionarios rusos.

* El puerto detuvo las exportaciones de petróleo, equivalentes a 2,2 millones de barriles diarios, o el 2% del suministro mundial, y el monopolio de oleoductos Transneft suspendió el suministro de crudo a la terminal, dijeron a Reuters dos fuentes del sector.

* "La intensidad de estos ataques ha aumentado, son mucho más frecuentes. Eventualmente podrían golpear algo que cause una interrupción duradera", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS.

* Ucrania anunció el viernes que, por separado, atacó durante la noche una refinería de petróleo en la región rusa de Saratov y una instalación de almacenamiento de combustible en la cercana localidad de Engels.

* Los inversores intentan evaluar el impacto de los últimos ataques y sus implicaciones a largo plazo para el suministro ruso, según indicó.

* Los inversores también están pendientes del impacto de las sanciones occidentales sobre el suministro y los flujos comerciales de petróleo ruso.

* Estados Unidos impuso sanciones que prohíben los acuerdos con las petroleras rusas Lukoil y Rosneft después del 21 de noviembre, como parte de los esfuerzos para llevar al Kremlin a las conversaciones de paz sobre Ucrania. (Reporte de Georgina McCartney en Houston, Anna Hirtenstein en Londres. Reporte adicional de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur. Editado en español por Javier Leira y Manuel Farías)