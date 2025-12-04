PETRÓLEO: Barril sube por expectativas de recorte de tasas de la Fed; estancamiento de conversaciones de paz en Ucrania

(Actualiza con valores cercanos al cierre)

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 4 dic (Reuters) -

El petróleo subía el jueves, ante las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés, mientras que el estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania moderó las expectativas de un acuerdo que restableciera el flujo de crudo ruso.

* El crudo Brent subía 81 centavos, o un 1,3%, a US$63,48; mientras que el West Texas Intermediate estadounidense avanzaba 97 centavos, o un 1,65%, a US$59,92.

* Los futuros del WTI subieron brevemente más de 1 dólar por barril al inicio de la sesión, impulsados por el alza de las bolsas mundiales, alimentada por las expectativas de que una baja de tasas de la Fed respaldará la mayor economía del mundo y la demanda de petróleo, después de que los datos mostraran una desaceleración del empleo.

* En tanto, el dólar se encaminaba a sumar su décima ronda seguida a la baja, lo que abarataba el crudo para los compradores que utilizan otras divisas y, a su vez, podría impulsar la demanda.

* La percepción de que el progreso en un plan de paz para Ucrania se estaba estancando también apoyaba los precios, después de que los representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salieran de las conversaciones de paz con el Kremlin sin ningún avance específico sobre el fin de la guerra. Trump dijo que no estaba claro qué pasaría ahora.

* Anteriormente, las expectativas de que la guerra llegara a su fin habían presionado los precios, ya que los operadores anticipaban que un acuerdo permitiría que el petróleo ruso volviera a un mercado mundial ya saturado.

* Ucrania atacó el oleoducto de Druzhba, en la región central rusa de Tambov, informó el miércoles una fuente de la inteligencia militar ucraniana, el quinto ataque contra el oleoducto que envía petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.

* El operador del oleoducto y la compañía húngara de petróleo y gas afirmaron posteriormente que los suministros circulaban por el oleoducto con normalidad.

* "La campaña ucraniana de drones contra la infraestructura de refino rusa ha pasado a una fase más sostenida y estratégicamente coordinada", afirma la consultora Kpler en un informe de investigación.

* "Esto ha reducido la producción de refino ruso a unos 5 millones de barriles diarios entre septiembre y noviembre, lo que supone un descenso interanual de 335.000 barriles diarios, siendo la gasolina la más afectada y la producción de gasóleo también considerablemente más débil", añade el informe.

* Los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos aumentaron la semana pasada debido al repunte de la actividad de refino, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

* Fitch Ratings recortó el jueves sus previsiones sobre el precio del petróleo para 2025-2027 para reflejar el exceso de oferta en el mercado y el crecimiento de la producción, que se espera supere a la demanda. (Reporte adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Colleen Howe en Pekín. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)