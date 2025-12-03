PETRÓLEO - Barril sube tras fracaso de negociaciones de paz en Moscú

(Actualiza con valores cerca del cierre)

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 3 dic (Reuters) - Los precios del crudo subían el miércoles, después de que Rusia dijo que las conversaciones con funcionarios estadounidenses en Moscú no lograron alcanzar un compromiso sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania que podría haber aliviado las sanciones a su sector petrolero.

* El crudo Brent ganaba 53 centavos, o un 0,8%, a US$62,98 el barril a las 1644 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense subía 62 centavos, o un 1,06%, a US$59,26. Ambos contratos cayeron más de un 1% en la sesión anterior.

* Sin embargo, las alzas se vieron frenadas por el aumento de los inventarios de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos, informó la Administración de Información de Energía, lo que agrava los temores a un exceso de oferta.

* Rusia y Estados Unidos no lograron llegar a un compromiso tras una reunión de cinco horas entre el presidente Vladimir Putin y los principales enviados de su par estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles el gobierno ruso.

* Los mercados petroleros están a la espera del resultado de las conversaciones para ver si un acuerdo podría conducir a la eliminación de las sanciones a las empresas rusas, incluidas las grandes petroleras Rosneft y Lukoil, lo que liberaría el suministro restringido de petróleo.

* El martes, Putin afirmó que las potencias europeas están obstaculizando los intentos de Estados Unidos de poner fin a la guerra al presentar propuestas que sabían que serían "absolutamente inaceptables" para Moscú.

* Los recientes ataques ucranianos contra instalaciones de exportación de petróleo en la costa rusa del mar Negro han puesto de relieve las preocupaciones geopolíticas derivadas de la guerra.

* Ucrania también atacó la semana pasada dos petroleros sancionados que transportaban petróleo ruso en el mar Negro.

* Putin dijo el martes que Rusia tomará medidas contra los petroleros de los países que ayuden a Ucrania, lo que aumenta los riesgos geopolíticos, según los analistas.

(Reporte adicional de Katya Golubkova en Tokio y Helen Clark en Perth; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)