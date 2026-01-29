PETRÓLEO-Brent supera los US$70 por preocupaciones sobre posible ataque a Irán

Por Robert Harvey

LONDRES, 29 ene (Reuters) -

Los futuros del crudo Brent subían el jueves, tocando un pico de cuatro meses por la creciente preocupación sobre el impacto de un eventual ataque militar estadounidense contra Irán, el cuarto mayor productor de la OPEP, con un bombeo de 3,2 millones de barriles por día.

* "La preocupación inmediata (...) es el daño colateral que se produciría si Irán atacara a sus vecinos o, lo que es aún más significativo, cerrara el estrecho de Ormuz al paso de los 20 millones de barriles de petróleo diarios que lo atraviesan", afirmó John Evans, analista de PVM. * A las 10:11 GMT, los futuros del Brent ganaban 1,39 dólares, o un 2,03%, a US$69,79 el barril. En su máximo intradía cotizó a US$70,35, su nivel más alto desde finales de septiembre.

* El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI)

mejoraba 1,37 dólares, o un 2,17%, a US$64,58, después de superar los US$65 más temprano, su cota más elevada en cuatro meses.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Teherán para que ponga fin a su programa nuclear, con amenazas de ataques militares y la llegada de un grupo naval estadounidense a la región.

* Trump está barajando opciones que incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y los líderes para animar a los manifestantes a derrocar a los gobernantes iraníes, según informó Reuters el jueves, citando fuentes estadounidenses conocedoras de la situación.

* "La posibilidad de que Irán sea atacado ha elevado la prima geopolítica de los precios del petróleo entre 3 y 4 dólares (por barril)", afirmaron analistas de Citi en una nota el miércoles, añadiendo que una mayor escalada geopolítica podría empujar los precios hasta los US$72 por barril de Brent en los próximos tres meses.

(Reporte de Robert Harvey en Londres, Sam Li y Trixie Yap en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)