Petróleo cae antes de la cumbre Trump-Putin en Alaska

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 15 ago (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron el viernes mientras los operadores esperaban las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin, que algunos esperan que puedan conducir a un alivio de las sanciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania.

* Los futuros del crudo Brent caían 49 centavos, o un 0,7%, a US$66,35 el barril a las 1105 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate perdían 58 centavos, o un 0,9%, a US$63,38.

* En la reunión del viernes entre Trump y Putin en Alaska, el alto el fuego en Ucrania es uno de los puntos principales de la agenda. Trump ha dicho que cree que Rusia está dispuesta a poner fin a la guerra, pero también ha amenazado con imponer sanciones secundarias a los países que compran el petróleo de Moscú si no hay avances en las conversaciones de paz.

* "El mercado está pendiente de si hay un alto el fuego o no. Una expectativa de alto el fuego se traduce en más producción rusa", dijo el analista de materias primas de UBS Giovanni Staunovo. "La pregunta es si habrá escalada o desescalada".

* Para la semana, el WTI caerá un 0,7%, mientras que el Brent se encamina a una subida del 0,4%.

* Los datos económicos más débiles de China, mientras tanto, aumentaron las preocupaciones sobre la demanda de combustible.

* Los datos del gobierno chino mostraron que el crecimiento de la producción de las fábricas cayó a su nivel más bajo en ocho meses y que el crecimiento de las ventas al por menor creció a su ritmo más lento desde diciembre, lo que pesó en el sentimiento a pesar de la mayor producción de petróleo en el segundo mayor consumidor de crudo del mundo.

* La producción de las refinerías chinas aumentó un 8,9% interanual en julio, pero por debajo de los niveles de junio, que fueron los más altos desde septiembre de 2023. Las exportaciones de productos petrolíferos de China el mes pasado también aumentaron con respecto al año anterior.

Las previsiones de un creciente superávit en el mercado del petróleo también pesaron en el sentimiento, al igual que la perspectiva de tasas de interés más altos en Estados Unidos. (Reportaje de Anna Hirtenstein Información adicional de Laila Kearney y Colleen Howe, Editado en español por Juana Casas)