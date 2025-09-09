Petróleo caerá con fuerza en los próximos meses por aumento de producción de la OPEP+, dice EIA
NUEVA YORK, 9 sep (Reuters) - Los precios del petróleo caerán significativamente en los próximos meses, ya que el aumento de la producción de la OPEP+ provocará una gran acumulación de inventarios, dijo el martes la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) en su informe Perspectivas Energéticas a Corto Plazo.
Los inventarios de petróleo aumentarán un promedio de unos 2,1 millones de barriles por día hasta la segunda mitad de 2025 y se mantendrán elevados hasta el próximo año, de acuerdo al reporte, que se finalizó antes de la decisión del grupo OPEP+ de aumentar aún más la producción en octubre. (Reporte de Shariq Khan en Nueva York Editado en español por Javier Leira)
