Petróleo-crudo baja por perspectivas de recuperación de oleoducto y débil demanda

NUEVA YORK, 8 dic (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban el jueves por la posibilidad de que se reanude el servicio de un importante oleoducto de crudo que cerró tras una fuga, lo que devolvería una importante cantidad de crudo al mercado en un momento en que la desaceleración económica mundial hace temer por la demanda.

* El crudo Brent perdía 50 centavos, o un 0,7%, a 76,67 dólares el barril a las 1837 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía 16 centavos, o un 0,2%, a 71,85 dólares.

* La canadiense TC Energy dijo que cerró su oleoducto Keystone de 622.000 barriles diarios, que es la principal línea de transporte de crudo pesado canadiense desde Alberta hasta el Medio Oeste y la costa estadounidense del golfo de México, tras un vertido en un arroyo de Kansas.

* Los precios del petróleo subieron después de que la compañía anunció el cierre, que se produjo hacia 0200 GMT del jueves, pero el ánimo del mercado ha cambiado desde entonces.

* "La preocupación por la situación de Keystone ya no existe, y creo que volverá a funcionar en poco tiempo, por lo que no será una pérdida material de crudo", dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC en Nueva York. "Volvemos a fijarnos en las perspectivas de la demanda".

* Los mercados energéticos están lastrados por el temor a una desaceleración económica, lo que debilita la demanda de combustible ante la perspectiva de más subidas de las tasas de interés en Estados Unidos, ya que se espera ampliamente que la Reserva Federal suba los tipos de interés 50 puntos básicos la próxima semana.

* Mientras que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, los de gasolina y destilados subieron, aumentando la preocupación por el debilitamiento de la demanda.

* Las pérdidas se vieron limitadas por el anuncio realizado por China el miércoles, en el que se detallaban los cambios radicales introducidos a su estricto régimen contra el COVID, mientras que al menos 20 petroleros sufrieron retrasos en su travesía hacia el Mediterráneo desde el mar Negro. (Reporte de Jeslyn Lerh en Singapur; reporte adicional de Laila Kearney en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)

