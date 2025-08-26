LA NACION

Petróleo: crudo cae desde máximos de casi tres semanas por los riesgos de suministro ruso

Por Seher Dareen

LONDRES, 26 ago (Reuters) - Los precios del crudo perdían más de un 1% el martes, tras subir casi un 2% en la sesión anterior, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de la guerra en Ucrania y las posibles disrupciones del suministro de combustible ruso.

* A las 1040 GMT, el Brent caía US$1,08, o un 1,57%, a US$67,72 el barril, tras haber alcanzado en la sesión anterior su nivel más alto desde principios de agosto. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba US$1,13, o un 1,74%, a US$63,67.

* "El modesto retroceso de hoy se debe a la aversión al riesgo, con los mercados de renta variable cotizando a la baja", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS. "Los factores geopolíticos son algo a tener en cuenta, en particular lo que Trump podría hacer si no hay reunión entre Rusia y Ucrania".

* El repunte de la víspera fue impulsado sobre todo por los riesgos de suministro tras los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa y la posibilidad de nuevas sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso.

* Los ataques ucranianos en respuesta a los avances de Rusia en el conflicto y sus golpes a las instalaciones ucranianas de gas y electricidad han afectado al procesamiento y las exportaciones de crudo de Moscú y han creado escasez de gasolina en algunas partes de Rusia.

* Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su amenaza de imponer sanciones a Moscú si no hay avances hacia un acuerdo de paz en las próximas dos semanas.

* Sin embargo, varias fuentes dijeron a Reuters que funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia discutieron varios acuerdos energéticos al margen de las negociaciones de este mes en busca de la paz en Ucrania.

* "Dada la enorme cantidad de incertidumbres en el mercado petrolero causadas por el conflicto ucraniano y la guerra arancelaria, los inversores seguirán poco dispuestos a comprometerse con ninguna de las dos direcciones de forma prolongada", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

(Reporte de Seher Dareen en Londres, Anjana Anil en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)

