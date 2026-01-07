PETRÓLEO-Crudo cae después de que Trump anuncia que Venezuela entregará suministros a EEUU

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 7 ene (Reuters) -

Los precios del crudo caían el miércoles, después de que el presidente Donald Trump ⁠dijo que Estados Unidos ⁠llegó a un acuerdo para importar crudo venezolano por valor de hasta 2.000 millones de dólares, una medida que se espera que aumente ⁠los suministros con ‌dirección ​al mayor consumidor mundial de petróleo. * A las 0928 GMT, los futuros del Brent ​cedían 35 centavos, o un 0,6%, a 60,35 dólares el barril, y ‌los del West Texas Intermediate en Estados Unidos bajaban ‌52 centavos, o un 0,9%, a ​56,61 dólares.

* Ambos referenciales ampliaban los descensos de más de 1 dólar de la víspera, ya que los actores del mercado esperan una amplia oferta mundial este año.

* El acuerdo entre Washington y Caracas podría requerir inicialmente que los cargamentos que estaban destinados a China sean desviados, dijeron fuentes a Reuters. Venezuela tiene millones de barriles de crudo cargados en petroleros y en tanques ⁠de almacenamiento que no ha podido enviar desde mediados de diciembre debido a un bloqueo a las ​exportaciones impuesto por Trump.

* El bloqueo fue parte de una campaña de presión de Washington contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que culminó con su captura el fin de semana. Altos cargos venezolanos calificaron la captura de Maduro de secuestro y acusaron a Estados Unidos de intentar robar las vastas reservas petroleras del país.

* Venezuela "entregará" entre ⁠30 y 50 millones de barriles de "petróleo sancionado" a Estados Unidos, escribió Trump en una publicación ​en las redes sociales el martes.

* "La publicación de Trump sobre las importaciones de petróleo venezolano presionó a la baja los precios del crudo a primera hora de hoy, pero los participantes del ‍mercado parecen creer ahora que esos volúmenes podrían ser menores y los precios están reduciendo las pérdidas anteriores", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* Los analistas de Morgan Stanley estimaron que el mercado petrolero podría alcanzar un superávit de hasta 3 millones de barriles por día en el primer ​semestre de 2026, basándose en el débil crecimiento de la demanda el año pasado y en el aumento de la oferta de los productores de la OPEP y ajenos al grupo.

(Reporte de Stephanie Kelly, ‍Sam Li, Florence Tan y Sudarshan Varadhan; editado en español por Carlos Serrano)