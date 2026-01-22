PETRÓLEO: Crudo cae después de que Trump suaviza sus amenazas contra Groenlandia e Irán

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 22 ene (Reuters) -

Los precios del crudo caían el jueves, revirtiendo las ganancias de las sesiones previas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizó sus amenazas sobre Groenlandia e Irán, mientras los inversores evalúan las perspectivas de la oferta y la demanda. * A las 0954 GMT, el Brent bajaba 61 centavos, o un 0,9%, a US$64,63 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos para marzo (WTI) cedía 54 centavos, o un 0,9%, a US$60,08.

* Los contratos subieron más de un 0,4% el miércoles, tras un alza del 1,5% un día antes, después de que Kazajistán -productor de la OPEP+- detuvo la producción en sus yacimientos petrolíferos de Tengiz y Korolev por problemas de distribución de energía.

* "Hay una deflación de la prima de riesgo relacionada con la debacle por Groenlandia y el riesgo de suministro de Irán también se ha reducido", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank. * El miércoles, Trump descartó el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia y dio un paso atrás en sus amenazas arancelarias dirigidas a los aliados europeos. También indicó que espera que no haya más acciones militares estadounidenses en Irán, pero añadió que actuará si Teherán reanuda su programa nuclear.

* Con el telón de fondo de Groenlandia y la perspectiva cada vez más lejana de una acción en Irán, los precios del petróleo deberían mantenerse en torno a los US$60 el barril, dijo Tony Sycamore, analista de la correduría en línea IG.

* También el miércoles, Trump dijo creer que "estamos razonablemente cerca" de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, añadiendo que se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, más tarde en el día.

* Un final de la guerra probablemente resultaría en la eliminación de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, lo que limitaría las interrupciones de suministro y pesaría sobre los precios.

(Reporte adicional de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)