PETRÓLEO - Crudo cae más de US$1, ya que se restablece producción en yacimiento iraquí; siguen conversaciones por Ucrania

(Actualiza con cotizaciones cerca del cierre. Cambia autor y procedencia -previa LONDRES)

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 8 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo caían más de un dólar el lunes después de que Irak reanudara la producción en uno de sus yacimientos, que representa el 0,5% del suministro mundial, mientras que los inversores evaluaban las negociaciones en curso para poner fin a la guerra en Ucrania.

* Los futuros del crudo Brent bajaban 1,37 dólares, o un 2,15%, a 62,38 dólares por barril a las 1848 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cedía 1,34 dólares, o un 2,2%, a 58,75 dólares.

* Irak reanudó la producción en el yacimiento petrolífero West Qurna 2 de Lukoil, uno de los más grandes del mundo, después de que una fuga en un oleoducto de exportación redujera drásticamente su bombeo, informaron a Reuters el lunes dos funcionarios energéticos iraquíes.

* Los precios habían recortado ligeramente las pérdidas previamente después de que fuentes informaron a Reuters que Irak había interrumpido la producción en el yacimiento, que produce alrededor de 460.000 barriles diarios. Ambos contratos cerraron la sesión del viernes en sus niveles más altos desde el 18 de noviembre.

* "Si se llega a algún acuerdo próximamente sobre Ucrania, las exportaciones petroleras rusas deberían aumentar y presionar a la baja los precios del petróleo", dijo Tamas Varga, analista del mercado petrolero de PVM.

* El progreso en las conversaciones de paz sobre Ucrania sigue siendo lento, con disputas sobre las garantías de seguridad para Kiev y el estatus del territorio ocupado por Rusia aún sin resolver, incluso mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para un acuerdo.

* Cualquier prima de riesgo geopolítico se sopesará ante las señales de un creciente superávit global, ya que el aumento de la oferta de la OPEP+ y de países no pertenecientes a la OPEP supera el modesto crecimiento de la demanda, según informaron los analistas de Aegis Hedging en una nota el lunes.

* Mientras, los países del Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para reemplazar un límite de precios a las exportaciones de crudo ruso por una prohibición total de los servicios marítimos, dijeron a Reuters personas conocedoras del asunto, lo que probablemente frenaría aún más el suministro del segundo mayor productor de petróleo del mundo.

* Estados Unidos también ha intensificado la presión sobre Venezuela, que forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), incluyendo ataques contra barcos que, según dijo, intentaban sacar drogas ilegales del país sudamericano, así como versiones sobre una posible acción militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. (Reporte de Georgina McCartney en Houston y Anna Hirtenstein en Londres; Reporte adicional de Ahmad Ghaddar en Londres, Florence Tan en Singapur y Mohi Narayan en Nueva Delhi; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)