PETRÓLEO: Crudo cae mientras inversores se fijan en la reanudación del suministro de Kazajistán

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 27 ene (Reuters) -

Los precios del crudo bajaban el martes, mientras los inversores se mantienen atentos a la reanudación del suministro desde Kazajistán, pero los descensos eran limitados, ya que una fuerte tormenta invernal golpeó la producción petrolera y afectó a las refinerías de la costa estadounidense del golfo de México. A las 0900 GMT, los futuros del Brent cedían 28 centavos, o un 0,4%, a US$65,31 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba 19 centavos, o un 0,3%, a US$60,44.

Kazajistán está a punto de reanudar la producción de su mayor yacimiento petrolífero, según informó el lunes su Ministerio de Energía, aunque fuentes del sector señalaron que el volumen sigue siendo bajo.

La CPC, que opera el principal oleoducto exportador kazajo, también dijo que volvió a la plena capacidad de carga en su terminal en la costa rusa del mar Negro después de que se completó el mantenimiento en uno de sus tres puntos de amarre.

"La reanudación de la producción petrolera en Kazajistán en un futuro próximo presiona a la baja el mercado", afirmó Tamas Varga, analista de la correduría PVM.

También es probable que algunos operadores tomen beneficios con el gasóleo de calefacción, que ha subido con fuerza en los últimos días debido al frío en Estados Unidos, agregó.

La caída del precio del petróleo era atenuada por la pérdida de producción en Estados Unidos a causa de una fuerte tormenta invernal que azotó el país y puso a prueba la infraestructura energética y las redes eléctricas. Los productores locales perdieron hasta 2 millones de barriles por día -cerca del 15% de la producción nacional- el fin de semana, según analistas y operadores.

Al mismo tiempo, varias refinerías de la costa estadounidense del golfo de México informaron de problemas relacionados con las heladas, lo que, según Daniel Hynes, analista de ANZ, hace temer una interrupción del suministro de combustible.

Los analistas prevén una reducción significativa de las reservas de petróleo en las próximas semanas, lo que podría impulsar los precios.

(Reporte adicional de Jeslyn Lerh en Singapur; reporte adicional de Anushree Mukherjee en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)