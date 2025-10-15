Petróleo: crudo cae mientras mercado sopesa exceso de oferta y tensión comercial EEUU-China

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 15 oct (Reuters) - Los precios del crudo bajaban el miércoles, ya que los inversores sopesaban la predicción de la Agencia Internacional de la Energía de un superávit de la oferta en 2026 y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían reducir la demanda.

* A las 0854 GMT, los futuros del Brent caían 21 centavos, o un 0,3%, a US$62,18 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedían 13 centavos, o un 0,2%, a US$58,57.

* Ambos contratos cerraron en mínimos de cinco meses en la sesión anterior.

* La AIE dijo el martes que el mercado mundial del petróleo podría enfrentarse a un superávit el próximo año de hasta 4 millones de barriles por día (bpd), más de lo previsto con anterioridad, ya que la OPEP+ y otros productores siguen elevando el bombeo mientras la demanda sigue lenta.

* "El mercado se centra en el exceso de oferta en medio de señales de demanda mixtas. La disminución de los riesgos geopolíticos y la escalada de las tensiones comerciales también están añadiendo más presión sobre los precios", dijo Emril Jamil, analista senior de LSEG.

* La disputa comercial entre Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, se ha reavivado en la última semana, con la imposición por ambos países de tasas portuarias adicionales a los buques que transportan mercancías entre ellos. Ello elevará los costos comerciales e interrumpirá los flujos de mercancías, lo que probablemente reducirá la producción económica.

* "Los precios del petróleo están actualmente influidos por las tensiones comerciales y el sentimiento de riesgo del mercado", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* El informe semanal de la industria del Instituto Estadounidense del Petróleo se publicará más tarde en el día, mientras que los datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos se conocerán el jueves a las 1430 GMT.

(Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Sam Li en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)