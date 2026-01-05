Petróleo-crudo cae mientras un mercado bien abastecido hace caso omiso a crisis en venezuela

5 ene (Reuters) -

Los precios del crudo caían el lunes, ya que los amplios suministros mundiales contrarrestaban ⁠las preocupaciones sobre el impacto ⁠en los flujos petroleros de la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, hogar de las mayores ⁠reservas mundiales. * ‌A ​las 0940 GMT, los futuros del Brent cedían 23 centavos, o un ​0,4%, a 60,52 dólares el barril, y los del West Texas ‌Intermediate en Estados Unidos restaban 21 centavos, ‌o un 0,4%, a ​57,11 dólares.

* Los índices referenciales se mostraban volátiles mientras los inversores evalúan la situación en Venezuela -miembro de la OPEP cuyas exportaciones de crudo habían estado bajo embargo estadounidense- y el posible impacto en el suministro petrolero.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington tomará el control del país y que ⁠el embargo sigue en vigor, mientras Nicolás Maduro se encuentra detenido en una cárcel de ​Nueva York a la espera de comparecer ante la justicia.

* En un mercado global con abundante oferta de petróleo, los analistas dijeron que cualquier interrupción de las exportaciones de Venezuela tendrá poco impacto inmediato en los precios.

* La producción petrolera venezolana se ha desplomado en las últimas décadas ⁠debido a la mala gestión y la falta de inversión de las ​empresas extranjeras después de que Caracas nacionalizó las operaciones del sector en la década de 2000.

* El año pasado, la producción media fue de 1,1 millones ‍de barriles por día (bpd), apenas el 1% de la producción mundial. * "Incluso aunque las exportaciones venezolanas se interrumpan de forma temporal, más del 80% se destinan a China, que ha acumulado amplias reservas", dijo Kazuhiko Fuji, consultor del Instituto de Investigación de ​Economía, Comercio e Industria de Japón, agregando que los ataques estadounidenses no habían perjudicado a la industria petrolera del país sudamericano.

