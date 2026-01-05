PETRÓLEO-Crudo cae mientras un mercado bien abastecido hace caso omiso a crisis en Venezuela
5 ene (Reuters) -
Los precios del crudo caían el lunes, ya que los amplios suministros mundiales contrarrestaban las preocupaciones sobre el impacto en los flujos petroleros de la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, hogar de las mayores reservas mundiales. * A las 0940 GMT, los futuros del Brent cedían 23 centavos, o un 0,4%, a 60,52 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos restaban 21 centavos, o un 0,4%, a 57,11 dólares.
* Los índices referenciales se mostraban volátiles mientras los inversores evalúan la situación en Venezuela -miembro de la OPEP cuyas exportaciones de crudo habían estado bajo embargo estadounidense- y el posible impacto en el suministro petrolero.
* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington tomará el control del país y que el embargo sigue en vigor, mientras Nicolás Maduro se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York a la espera de comparecer ante la justicia.
* En un mercado global con abundante oferta de petróleo, los analistas dijeron que cualquier interrupción de las exportaciones de Venezuela tendrá poco impacto inmediato en los precios.
* La producción petrolera venezolana se ha desplomado en las últimas décadas debido a la mala gestión y la falta de inversión de las empresas extranjeras después de que Caracas nacionalizó las operaciones del sector en la década de 2000.
* El año pasado, la producción media fue de 1,1 millones de barriles por día (bpd), apenas el 1% de la producción mundial. * "Incluso aunque las exportaciones venezolanas se interrumpan de forma temporal, más del 80% se destinan a China, que ha acumulado amplias reservas", dijo Kazuhiko Fuji, consultor del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria de Japón, agregando que los ataques estadounidenses no habían perjudicado a la industria petrolera del país sudamericano.
(Reporte de Florence Tan, Yusuke Ogawa, Swati Verma, Arunima Kumar. Sudarshan Varadhan y Shadia Nasralla; editado en español por Carlos Serrano)