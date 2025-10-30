Petróleo: crudo cotiza estable mientras inversores evalúan la tregua comercial entre EEUU y China

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 30 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo se mantenían estables el jueves, mientras los inversores evaluaban una posible tregua comercial entre Estados Unidos y China después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, redujera los aranceles a China tras una reunión con su par Xi Jinping, en Corea del Sur.

* Los futuros del Brent caían 4 centavos, o un 0,1%, a US$64,88 por barril a las 1528 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 3 centavos, o un 0,1%, a US$60,51.

* Trump acordó reducir del 57% al 47% los aranceles a China en un acuerdo de un año a cambio de que Pekín reanude las compras de soja estadounidense, mantenga el flujo de exportaciones de tierras raras y tome medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo.

* Tamas Varga, analista de PVM, dijo que los inversores ven el acuerdo más como una desescalada de la tensión que como un cambio estructural en la relación, al tiempo que indicó que los precios más bajos del Brent parecen ir en contra de la fuerte reducción de los inventarios petroleros en Estados Unidos.

* La Reserva Federal también contribuyó a mejorar las perspectivas económicas al bajar las tasas de interés en la víspera, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, señaló que podría ser el último recorte del año, ya que el actual cierre del Gobierno amenaza la disponibilidad de datos. *Ambos índices van camino de registrar caídas de alrededor del 3% en octubre, lo que supondría su tercer mes consecutivo de pérdidas tras la preocupación por el exceso de oferta.

* Otro punto clave para los inversores es la reunión de la OPEP+ prevista para el 2 de noviembre, en la que es probable que la alianza anuncie otro aumento de la oferta de 137.000 barriles por día para diciembre. * En una serie de incrementos mensuales, ocho miembros de la OPEP+ han elevado sus objetivos de producción en un total de más de 2,7 millones de bpd, lo que representa aproximadamente el 2,5% del suministro mundial. (Reporte de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)