PETROLEO-Crudo, estable mientras inversores valoran debilidad de datos y caída de reservas de EEUU

Por Enes Tunagur

LONDRES, 5 nov (Reuters) - Los precios del petróleo registraron pocos cambios el miércoles, mientras los inversores asimilaban los datos más débiles de los principales importadores y los inventarios estadounidenses, que apuntaban a una mayor demanda de combustible, al tiempo que la fortaleza del dólar estadounidense pesaba sobre los precios.

* Los futuros del crudo Brent subieron 9 centavos, o un 0,14%, a US$64,53 por barril a las 0900 GMT, tras haber tocado un mínimo de casi dos semanas en la sesión anterior. El crudo estadounidense West Texas Intermediate también subía 9 centavos, o un 0,15%, a US$60,65.

* Según Tamas Varga, analista de PVM, la debilidad de los datos económicos y el repunte del dólar impidieron que el petróleo registrara ganancias significativas, mientras que los precios encontraron apoyo en los productos refinados, en un contexto de descenso de las reservas estadounidenses.

* La actividad fabril de China se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, mientras que la de Estados Unidos lo hizo por octavo mes consecutivo.

* El índice del dólar estadounidense -que mide la divisa frente al euro, la libra esterlina y otros pares- se situó en máximos de tres meses, impulsado por la división existente en el consejo de la Reserva Federal, que indica escasas probabilidades de un recorte de tasas en diciembre.

* Un billete verde más fuerte encarece el petróleo denominado en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que puede afectar a la demanda. Un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos suele impulsar la demanda.

* Los inversores también valoraron los datos estadounidenses, ya que las existencias de crudo aumentaron, mientras que las de gasolina y destilados cayeron en la semana finalizada el 31 de octubre, según fuentes que citaron las cifras publicadas el martes por el Instituto Americano del Petróleo.

* La preocupación por la oferta siguió pesando sobre los precios. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y los productores aliados, conocidos como OPEP+, acordaron el domingo aumentar la producción en 137.000 barriles diarios en diciembre.

El grupo decidió pausar nuevos aumentos en el primer trimestre de 2026.

Las sanciones occidentales a Rusia e Irán están generando volúmenes récord de petróleo almacenado en depósitos flotantes, lo que impide que se forme un exceso de oferta en los mercados mundiales, según declaró el miércoles el consejero delegado de la comercializadora de materias primas Gunvor Group, con sede en Suiza.

