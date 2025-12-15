PETRÓLEO-Crudo opera estable; disrupciones en suministro venezolano contrarrestan dudas sobre oferta

Por Robert Harvey

LONDRES, 15 dic (Reuters) -

Los precios del crudo operaban estables el lunes, ya que los inversores contrarrestaban las disrupciones en el suministro vinculadas a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. * A las 0924 GMT, los futuros del Brent subían 15 centavos, o un 0,25%, a US$61,27 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) también mejoraban 15 centavos, o un 0,26%, a US$57,59. Ambos contratos cayeron más de un 4% la semana anterior, lastrados por las expectativas de un superávit mundial de petróleo en 2026.

* "El descenso de los precios del petróleo y la consecución de los mínimos del mes hasta la fecha en los principales complejos de futuros la semana pasada podrían haber sido más negativos si no fuera por el aumento de la apuesta por parte de Estados Unidos con respecto a Venezuela", dijo John Evans, analista de PVM.

* Las exportaciones de crudo venezolanas han caído de forma brusca desde que Estados Unidos se incautó de un petrolero la semana pasada e impuso nuevas sanciones a las compañías navieras y los buques que hacen negocios con el productor petrolero latinoamericano, según datos de transporte, documentos y fuentes marítimas.

* El mercado sigue de cerca los acontecimientos y su impacto en el suministro de petróleo, mientras Reuters informó de que Washington planea interceptar más buques que transportan crudo venezolano, intensificando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció abandonar la aspiración de su país de unirse a la alianza militar de la OTAN durante la reunión de cinco horas que mantuvo el domingo con enviados estadounidenses en Berlín. Está previsto que las negociaciones continúen el lunes.

* El enviado estadounidense, Steve Witkoff, afirmó que "se hicieron muchos progresos", aunque no se divulgaron más detalles.

Un posible acuerdo de paz podría aumentar el suministro de petróleo ruso, actualmente sancionado por los países occidentales. * El aumento de las expectativas de superávit también pesaba sobre los precios. JPMorgan Commodities Research dijo en una nota el sábado que se espera que los excedentes de petróleo en 2025 se amplíen aún más en 2026 y 2027, ya que se prevé que la oferta mundial supere a la demanda, expandiéndose al triple de la tasa de crecimiento de la demanda hasta 2026.

Reporte de Robert Harvey (Londres), Yuka Obayashi (Tokio) y Siyi Liu (Singapur); editado en español por Carlos Serrano