Petróleo: crudo opera estable mientras mercados se centran en las negociaciones entre EEUU y Rusia

Por Enes Tunagur

LONDRES, 11 ago (Reuters) - Los precios del crudo operaban estables el lunes, tras caer más de un 4% la semana pasada, mientras los inversores están atentos a las conversaciones que celebrarán Estados Unidos y Rusia esta semana sobre la guerra en Ucrania.

* A las 1003 GMT, los futuros del Brent subían 5 centavos, a US$66,64 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos cedían 1 centavo, a US$63,87 dólares.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

* Las conversaciones llegan tras el aumento de la presión estadounidense sobre Rusia, lo que aumenta la posibilidad de que se endurezcan las sanciones a Moscú si no se alcanza un acuerdo de paz.

* Trump fijó el pasado viernes como fecha límite para que Rusia -que invadió Ucrania en febrero de 2022- acepte la paz si no quiere que sus compradores de crudo se enfrenten a sanciones secundarias. Al mismo tiempo, Washington está presionando a India para que reduzca las compras de petróleo ruso.

* Los precios cayeron en los últimos días debido a que los actores del mercado redujeron las estimaciones de interrupción del suministro, probablemente porque Washington sólo impuso un arancel adicional a India y no a todos los compradores de petróleo ruso, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* UBS rebajó de US$68 a US$62 por barril su previsión de precio del Brent para fines de año, citando una mayor oferta de Sudamérica y la resistencia de la producción de los países sancionados.

* El banco añadió que la demanda india quedó por debajo de sus expectativas últimamente y que espera que la OPEP+ pause sus alzas de producción a menos que surjan mayores interrupciones inesperadas de la oferta.

(Reporte adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)