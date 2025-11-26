PETRÓLEO - Crudo opera estable tras mínimo de un mes por elevadas expectativas de suministro

Por Enes Tunagur

LONDRES, 26 nov (Reuters)

Los precios del crudo operaban estables el miércoles, tras tocar mínimos de un mes en la víspera, mientras los inversores evalúan las perspectivas de un exceso de oferta y las conversaciones sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

* A las 0904 GMT, los futuros del Brent cedían 5 centavos, a US$62,43 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subían 1 centavo, a US$57,96.

* "El mercado sigue sesgado fundamentalmente a la baja, con los inversores valorando cada vez más un 2026 con exceso de oferta y sin un catalizador de demanda convincente para compensarlo", dijo Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

* Tanto el Brent como el WTI restaron 89 centavos el martes, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a los líderes europeos que está dispuesto a avanzar en un marco respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, en el que sólo quedan algunos puntos de desacuerdo.

* "Si se cierra, el acuerdo podría desmantelar con rapidez las sanciones occidentales a las exportaciones rusas de energía", lo que podría impulsar los precios del WTI a unos US$55, dijo en una nota a sus clientes Tony Sycamore, analista de IG.

* "Por ahora, el mercado espera más claridad, pero el riesgo parece ser de precios más bajos a menos que las conversaciones se tambaleen".

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ordenó a sus representantes que se reúnan por separado con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con funcionarios ucranianos. Un funcionario ucraniano dijo que Zelenski podría visitar Estados Unidos en los próximos días para sellar un acuerdo.

* Reino Unido, Europa y Estados Unidos han endurecido recientemente las sanciones a Rusia, y las compras indias de petróleo ruso alcanzarán en diciembre su nivel más bajo en tres años.

(Reporte de Colleen Howe en Pekín y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)