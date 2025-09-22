Petróleo: crudo opera plano; exceso de oferta contrarresta preocupación por Rusia y Oriente Medio

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 22 sep (Reuters) - Los precios del crudo operaban con escasos cambios el lunes, ya que la preocupación por Rusia y Oriente Medio se veía contrarrestada por el temor a un exceso de oferta.

* A las 1000 GMT, los futuros del Brent, que han cotizado entre US$65,5 y US$69 el barril desde principios de agosto, caían 12 centavos, o un 0,2%, a US$66,56 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) para octubre cedían 3 centavos, o un 0,1%, a US$62,65.

* El contrato del WTI para entrega en octubre vence el lunes y el de noviembre, más activo, restaba 18 centavos, o un 0,3%, a US$62,22 el barril.

* Aviones de Polonia y sus aliados actuaron el sábado para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco después de que Rusia lanzó ataques aéreos contra el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, según informaron las fuerzas armadas del país miembro de la OTAN.

* El despliegue se produjo después de que el viernes tres aviones militares rusos violaron durante 12 minutos el espacio aéreo de Estonia, país miembro de la OTAN.

* En Oriente Medio, cuatro países occidentales reconocieron un Estado palestino, lo que provocó la airada respuesta de Israel y aumentó el nerviosismo en la región petrolera.

* El Brent y el WTI bajaron más de un 1% el viernes, lo que supone un leve retroceso con respecto a la semana pasada, ya que la preocupación por la gran oferta y el descenso de la demanda pesaron en el ánimo.

* "El escenario para el mercado petrolero es que la demanda mundial va a disminuir del tercer al cuarto trimestre y de nuevo al primer trimestre de 2026. Al mismo tiempo, la producción de la OPEP+ va en aumento", dijeron los analistas de SEB. "La gran pregunta es, por supuesto, si China almacenará el creciente excedente o si el precio del petróleo bajará hasta los US$50. Creemos que esto último".

(Reporte adicional de Florence Tan y Mohi Narayan; editado en español por Carlos Serrano)