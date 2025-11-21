PETRÓLEO - Crudo pierde casi 2% mientras EE. UU. presiona por acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

(Actualiza cerca del cierre. Cambia redacción, firma de autor y procedencia, antes LONDRES)

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 21 nov (Reuters) - Los precios del crudo cayeron casi un 2%, a mínimos de un mes, mientras Estados Unidos presiona para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo que podría elevar la oferta mundial, mientras que la incertidumbre sobre las tasas de interés frenaba el apetito por el riesgo de los inversores.

* A las 16:18 GMT, los futuros del Brent perdían 1,16 dólares, o un 1,8%, a US$62,22 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaban un 2,1%, o 1,21 dólares, a US$57,79.

* Ambos contratos caían más de un 3% en la semana.

* La confianza del mercado se debilitó cuando Washington presionó para que se apruebe un plan de paz entre Ucrania y Rusia para poner fin a una guerra, que dura ya más de tres años, justo cuando entran en vigor las sanciones a los productores de petróleo rusos Rosneft y Lukoil.

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apeló el viernes a la unidad de los ucranianos y prometió que nunca traicionaría a Ucrania.

* "La noticia de las conversaciones llega justo cuando las sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas van a entrar en vigor hoy, por lo que los mercados petroleros vieron cierto alivio en los riesgos para el suministro de petróleo ruso", dijo Jim Reid, del Deutsche Bank.

* No obstante, los analistas de ANZ señalaron en una nota a sus clientes que "un acuerdo está lejos de ser seguro" y añadieron que "Kiev ha rechazado repetidamente las demandas de Rusia".

* "El mercado también se muestra escéptico sobre la eficacia de las últimas restricciones impuestas a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil", agregaron.

* Un dólar más fuerte también deprimía los precios del crudo y se encaminaba a su mejor semana en más de un mes ante las expectativas de los inversores de que es poco probable que la Reserva Federal recorte las tasas el mes que viene. (Reporte adicional de Helen Clark y Trixie Yap; editado en español por Carlos Serrano)