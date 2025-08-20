Petróleo: crudo se afirma mientras inversores esperan próximos pasos en proceso de paz de Ucrania

Por Alex Lawler

LONDRES, 20 ago (Reuters) - El crudo subía el miércoles, ya que el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) informó de una caída en los inventarios en Estados Unidos y los inversores esperan los próximos pasos en las conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania, con las sanciones al crudo ruso manteniéndose por ahora.

* El petróleo perdió más de un 1% el martes, ante el optimismo por la posibilidad de un pronto acuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su par ruso, Vladimir Putin, podría no querer alcanzar un pacto.

* A las 1000 GMT, los futuros del Brent ganaban 44 centavos, o un 0,7%, a US$66,23 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) para entrega en septiembre, que vencen el miércoles, mejoraban 65 centavos, o un 1%, a US$63.

* "Parece que los precios del petróleo bajan un día y al día siguiente repuntan. El informe del API fue positivo, así que supongo que los precios recibirán cierto apoyo", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* Las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron en 2,42 millones de barriles, según informaron fuentes del mercado el martes, citando cifras del API, antes de los datos oficiales que se conocerán a las 1430 GMT.

* "No estoy tan seguro sobre el acuerdo de paz, habrá que ver si algo avanza en los próximos días", añadió Staunovo.

* Trump dijo el martes que Estados Unidos podría prestar apoyo aéreo como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Un día antes, afirmó que estaba organizando una reunión entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la que seguiría una cumbre trilateral, pero Moscú no ha confirmado su participación.

(Reporte adicional de Colleen Howe en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)