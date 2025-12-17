PETRÓLEO - Crudo se dispara 2%, mientras el bloqueo de Trump a Venezuela aviva la incertidumbre

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 17 dic (Reuters) -

Los precios del crudo subían más de un 2%, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, aumentando las tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda. A las 10:18 GMT, los futuros del Brent ganaban 1,41 dólares, o un 2,4%, a 60,33 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 1,42 dólares, o un 2,6%, a 56,69 dólares.

Los precios del petróleo se establecieron cerca de mínimos de cinco años en la sesión anterior por el progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, ya que un acuerdo podría ver aliviadas las sanciones occidentales a Moscú, liberando suministro en un momento en que el mercado lidia con una frágil demanda global.

Trump ordenó el martes el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, añadiendo que ahora considera a los gobernantes de la nación como una organización terrorista extranjera.

"Los riesgos rusos están bien telegrafiados, pero hay riesgos claros para el suministro de petróleo venezolano", dijo Warren Patterson, analista de ING.

Los comentarios de Trump se produjeron una semana después de que Estados Unidos se incautó de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. No está claro cuántos petroleros se verán afectados, cómo impondrá Washington el bloqueo y si Trump recurrirá a la Guardia Costera para interceptar buques como hizo la semana pasada.

Mientras que muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están bajo sanciones, otros que transportan crudo del país y de Irán y Rusia no han sido sancionados. Los petroleros fletados por Chevron (CVX.N) también transportan crudo venezolano a Estados Unidos en virtud de una autorización concedida previamente por Washington.

"La producción petrolera venezolana representa cerca del 1% del bombeo mundial, pero los suministros se concentran en un pequeño grupo de compradores, principalmente refinerías chinas, Estados Unidos y Cuba", declaró Muyu Xu, analista de Kpler. China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa cerca del 4% de sus importaciones.

(Reporte adicional de Jeslyn Lerh y Siyi Liu en Singapur y Katya Golubkova y Yuka Obayashi en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)