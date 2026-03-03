PETRÓLEO: Crudo se dispara un 6% a su mayor nivel desde 2024, mientras se extiende el conflicto en Oriente Medio

Por Siddharth Cavale y Scott DiSavino

NUEVA YORK, 3 mar (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el martes alrededor de un 6% hasta su nivel más alto desde 2024, en su tercera sesión consecutiva al alza, a medida que se intensificaba la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que interrumpía los envíos de energía desde Oriente Medio y avivaba los temores de un conflicto prolongado. Los futuros del Brent trepaban 4,70 dólares, o un 6,1%, a 82,44 dólares el barril a las 17:38 GMT. El West Texas Intermediate estadounidense escalaba 4,43 dólares, o un 6,2%, a 75,66 dólares. El Brent se encaminaba hacia su cierre más alto desde julio de 2024 y el WTI hacia su cierre más alto desde enero de 2025.

La guerra se ha ampliado. Irak, el segundo productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) después de Arabia Saudita, ha recortado la producción en casi 1,5 millones de barriles diarios (bpd), y la reducción podría duplicarse en pocos días, ya que el país se está quedando sin espacio de almacenamiento para el crudo que no puede exportar debido a la crisis.

"La represalia de Irán ha sido más amplia que sus medidas anteriores, en su mayoría simbólicas, y su enfoque ha dado lugar a varios puntos conflictivos en la región que suponen un riesgo real para el suministro", escribieron los analistas del banco Standard Chartered en una nota.

Los activos energéticos gestionados por Estados Unidos en Irak están en peligro porque dependen en gran medida del tránsito por el estrecho de Ormuz, añadieron.

Israel ha atacado el Líbano. Irán ha respondido con ataques contra la infraestructura energética de los países del golfo y los petroleros en el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Andrew Lipow, presidente de la consultora Lipow Oil Associates, dijo que los ataques de Irán a las infraestructuras podrían hacer subir los precios del petróleo en 10 dólares, con el Brent alcanzando los 90 dólares o más.

Los petroleros y los buques portacontenedores están evitando esta vía marítima después de que las aseguradoras cancelaran la cobertura de los buques y se dispararan las tarifas mundiales de transporte de petróleo y gas. La preocupación aumentó después de que los medios de comunicación iraníes informaran el lunes de que Irán disparará contra cualquier barco que intente atravesar el estrecho de Ormuz. (Reporte de Siddharth Cavale y Scott DiSavino en Nueva York, Shadia Nasralla en Londres. Reportaje adicional de Stephanie Kelly en Nueva York, Anushree Mukherjee en Bangalore y Emily Chow en Singapur. Edición en Español de Manuel Farías)