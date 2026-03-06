Petróleo-crudo se encamina a mayor alza semanal desde la invasión rusa de ucrania en 2022

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 6 mar (Reuters) -

El crudo se encaminaba el viernes a su mayor alza semanal desde que Rusia ‌lanzó su invasión ‌a ⁠gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ya que el conflicto en Oriente Medio mantiene bloqueadas las exportaciones de energía y el ​transporte marítimo a ⁠través ⁠del vital estrecho de Ormuz. * Los futuros del crudo Brent han ganado un ​20% esta semana, por un 25% de los del West Texas Intermediate en ‌Estados Unidos (WTI).

* A las 0953 GMT, el Brent ​avanzaba 2,09 dólares, o un 2,45%, a ​87,5 dólares por barril, mientras que el WTI subía 3,76 dólares, o un 4,64%, a 84,77 dólares. Ambos índices tocaron sus niveles más altos desde julio de 2024.

* El ministro de Energía de Qatar declaró al Financial Times que espera que todos los productores ​de energía del golfo Pérsico suspendan las exportaciones en unas semanas, una medida que, según él, podría llevar el ⁠precio del petróleo a 150 dólares el barril, según una entrevista publicada el viernes.

* El petróleo comenzó ‌su fuerte repunte después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, lo que llevó a Teherán a detener el paso de los petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo.

* Desde entonces, el conflicto se ha extendido por las principales zonas ‌productoras de energía de Oriente Medio, lo que ha interrumpido la producción y obligado ⁠a cerrar refinerías y plantas de gas natural licuado.

* "Cada día que pasa, la ‌paralización de las actividades en Ormuz tendrá dos repercusiones importantes en ⁠el petróleo: la imposibilidad de almacenar 20 millones de ⁠barriles al día y la falta de flujo hacia el mundo, lo que podría hacer subir los precios mundiales de la energía", afirmó Priyanka Sachdeva, analista senior de mercados de Phillip Nova.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Reuters en ‌una entrevista exclusiva el jueves que ​no le preocupa el aumento de los precios de la gasolina en su país relacionado con el conflicto, afirmando que "si suben, suben" y que la operación militar estadounidense era su prioridad.

(Reporte adicional de Helen Clark ‌en Perth y Sudarshan Varadhan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)