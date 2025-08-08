Petróleo: crudo se encamina a sus mayores pérdidas semanales desde junio
Por Robert Harvey
LONDRES, 8 ago (Reuters) - Los precios del crudo subían el viernes, pero se encaminan a cerrar la semana con sus pérdidas más pronunciadas desde fines de junio, debido a unas perspectivas económicas afectadas por los aranceles y una posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.
A las 1104 GMT, los futuros del Brent ganaban 52 centavos, o un 0,78%, a US$66,95 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoraban 43 centavos, o un 0,67%, a US$64,31.
El Brent se encamina a un declive del 3,9% en la semana, por un 4,5% del WTI.
Los analistas de ANZ Bank señalaron en una nota que el aumento de los aranceles de Estados Unidos a una serie de socios comerciales entró en vigor el jueves, elevando la preocupación sobre la actividad económica y la demanda de crudo.
Los últimos aranceles llegan en un contexto de un mercado laboral estadounidense más débil de lo esperado y el anuncio del jueves por parte del Kremlin de que Putin y Trump se reunirán en los próximos días, mientras aumentan las tensiones comerciales entre Washington y los clientes petroleros de Rusia.
Trump amenazó esta semana con incrementar los gravámenes a India si sigue comprando crudo ruso, lo que el mercado consideró una mayor presión sobre Moscú para que llegue a un acuerdo con Washington, dijo la analista independiente Tina Teng.
Trump también dijo que China, el mayor comprador de crudo ruso, podría verse afectada con aranceles similares a los aplicados a las importaciones indias.
La posible reunión aumenta las expectativas de un final diplomático a la guerra en Ucrania, lo que podría conducir a un alivio de las sanciones a Rusia.
(Reporte de Robert Harvey en Londres, Shariq Khan en Nueva York y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)
