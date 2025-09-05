Petróleo: crudo se encamina hacia pérdida semanal ya que se espera una mayor oferta

Por Alex Lawler

LONDRES, 5 sep (Reuters) - El petróleo extendía su baja a una tercera sesión el viernes, encaminándose a una pérdida semanal por primera vez en tres semanas, mientras crecen las expectativas de una mayor oferta y después de que un sorpresivo aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentara las preocupaciones por la demanda.

* Reuters informó el miércoles de que los ocho miembros de la OPEP+ estudiarán la posibilidad de aumentar aún más la producción en una reunión el domingo. Los inventarios de crudo estadounidenses aumentaron en 2,4 millones de barriles la semana pasada, en lugar de caer como esperaban los analistas.

* Los futuros del crudo Brent caían US$1,33, o un 1,99%, a US$65,66 el barril, a las 1323 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba US$1,36, o un 2,14%, a US$62,12.

* "Cada vez hay más noticias y señales de un futuro en el que es poco probable que el suministro de materias primas sea un problema", dijo John Evans, de la correduría de petróleo PVM.

* En la semana, el Brent bajaba un 3,6% y el WTI un 2,95%.

* Crecen las expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, conocidos en conjunto como OPEP+, impulsen más barriles al mercado para recuperar cuota de mercado en la reunión del domingo.

* Otro impulso significaría que la OPEP+, que bombea alrededor de la mitad del petróleo mundial, empezaría a deshacer una segunda capa de recortes de producción de unos 1,65 millones de barriles diarios, o el 1,6% de la demanda mundial, más de un año antes de lo previsto.

* "Si los ocho países de la OPEP+ acordaran otro aumento de la producción, creemos que ello ejercería una importante presión a la baja sobre los precios del petróleo. Al fin y al cabo, ya existe un riesgo significativo de excedente de oferta", señalaron los analistas de Commerzbank en una nota.

* Sin embargo, los riesgos de suministro siguen apoyando al mercado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los líderes europeos el jueves que Europa debe dejar de comprar petróleo ruso, afirmó un funcionario de la Casa Blanca.

* Cualquier recorte de las exportaciones de crudo de Rusia u otra interrupción de la oferta podría impulsar al alza los precios mundiales del petróleo. (Reporte adicional de Robert Harvey en Londres, Siyi Liu en Singapur; Editado en Español por Manuel Farías)