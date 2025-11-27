PETRÓLEO - Crudo se estabiliza mientras inversores analizan dirección de las conversaciones de paz

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 27 nov (Reuters) -

Los precios del crudo se estabilizaban el jueves, ya que los actores del mercado sopesaban las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania frente al impacto de las sanciones occidentales contra la oferta rusa, aunque el comercio iba a seguir siendo escaso debido a la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

* A las 1102 GMT, los futuros del Brent subían 9 centavos, o un 0,1%, a US$63,22 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaban 19 centavos, o un 0,3%, a US$58,84.

* El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana con otros altos funcionarios estadounidenses para mantener conversaciones con los líderes rusos sobre un posible plan para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

* Aun así, Rusia no hará grandes concesiones sobre un plan de paz, dijo un alto diplomático ruso el miércoles, después de que una grabación filtrada de una llamada en la que participó Witkoff mostró que aconsejó a Moscú sobre cómo presentar su caso ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* "La volatilidad geopolítica continúa y las esperanzas de un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania han neutralizado las preocupaciones de suministro derivadas de las nuevas sanciones de Estados Unidos a los principales productores rusos", dijo Barclays en una nota.

* Por su parte, es probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantengan sin cambios los niveles de producción en una reunión el domingo, según dijeron el martes a Reuters tres fuentes de la OPEP+.

* Algunos miembros del grupo, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, llevan elevando el bombeo desde abril para ganar cuota de mercado.

* Las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre limitaban la caída de los precios del crudo. Un recorte de los tipos suele estimular el crecimiento económico e impulsar la demanda de petrolera.

* "Nos acercamos al final del año con poca liquidez y sin nuevos impulsos, a menos que la Fed sorprenda a los mercados con una orientación agresiva en la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto del 10 de diciembre", dijo Kelvin Wong, de OANDA.

"Es probable que el WTI se mantenga entre US$56,80 y US$60,40 hasta finales de año".

(Reporte de Yuka Obayashi y Trixie Yap; editado en español por Carlos Serrano)