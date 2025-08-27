Petróleo: crudo se estabiliza mientras inversores evalúan guerra en Ucrania y aranceles a India

Por Alex Lawler

LONDRES, 27 ago (Reuters) - Los precios del crudo se estabilizaban el miércoles, tras caer con fuerza en la víspera, mientras los inversores evalúan la evolución de la guerra en Ucrania, un informe de la industria que mostró una caída de los inventarios en Estados Unidos y los nuevos aranceles estadounidenses a India.

* El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el martes que se reunirá con representantes ucranianos en Nueva York esta semana, y agregó que Washington también está en conversaciones con Rusia en su intento de poner fin a la guerra.

* El petróleo encontraba cierto apoyo en el informe semanal de suministros del Instituto Estadounidense del Petróleo (API), que según fuentes del mercado mostró que los inventarios de crudo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada. Los datos oficiales de inventarios se publicarán a las 1430 GMT.

* A las 1045 GMT, los futuros del Brent cedían 18 centavos, o un 0,3%, a US$67,04 el barril, y los del West Texas Intermediate (WTI) perdían 14 centavos, o un 0,2%, a US$63,11. Ambos contratos cayeron más de un 2% el martes.

* También está en el punto de mira la duplicación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los aranceles a las importaciones indias hasta el 50%, que entraron en vigor el miércoles, por la compra de crudo ruso.

* Si bien no hay señales de disrupciones en el suministro hasta ahora, la incertidumbre sobre si Estados Unidos apuntará a los flujos petroleros está disuadiendo a algunos operadores de tomar nuevas posiciones, dijo Giovanni Staunovo, de UBS.

* "Esa incertidumbre, en mi opinión, mantiene a algunos inversores al margen hasta que surja más claridad sobre los próximos pasos del presidente estadounidense Trump", señaló. "El informe del API sirvió de apoyo".

* En otros acontecimientos recientes, las refinerías rusas han sido golpeadas por ataques de drones ucranianos, obligándolas a exportar el crudo que no pueden procesar.

(Reporte adicional de Mohi Narayan y Sudarshan Varadhan; editado en español por Carlos Serrano)