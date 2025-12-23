PETRÓLEO - Crudo se estabiliza mientras mercado sopesa riesgos geopolíticos ante fundamentos bajistas

Por Seher Dareen

LONDRES, 23 dic (Reuters) -

Los precios del crudo operaban con escasos cambios el martes, ya que las posibles ventas del petróleo venezolano incautado por Estados Unidos se veían contrarrestadas por el temor a una mayor interrupción del suministro tras los ataques ucranianos a buques y muelles rusos.

A las 09:59 GMT, los futuros del Brent mejoraban 7 centavos, a US$62,14 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 4 centavos, a US$58,05.

Los precios sumaron más de un 2% el lunes, registrando el Brent su mayor alza diaria en dos meses y el WTI, desde el 14 de noviembre.

"Tras la fuerte subida del lunes en el precio del petróleo (...) el fuerte exceso de oferta está frustrando cualquier alza adicional. Con el almacenamiento flotante en su nivel más alto desde 2020, la subida parece limitada, sobre todo en una semana recortada por festivos, con pocas operaciones", dijo Axel Rudolph, analista de IG.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país podría conservar o vender el petróleo que había incautado frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas como parte de unas medidas que incluyen un "bloqueo" de los tanqueros bajo sanciones que entran y salen del país sudamericano.

Se espera que los mercados petroleros se mantengan bien abastecidos en la primera mitad de 2026, dijo Barclays en una nota fechada el lunes, pero el banco añadió que el superávit de petróleo se reducirá a sólo 700.000 barriles por día en el cuarto trimestre de 2026 y que una interrupción prolongada podría tensar aún más el mercado.

Las fuerzas rusas atacaron a última hora del lunes el puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, y dañaron las instalaciones portuarias y un barco, en el segundo ataque contra la región en menos de 24 horas, mientras que los ataques de drones ucranianos impactaron a dos barcos, dos muelles y provocaron un incendio en un pueblo de la región rusa de Krasnodar.

Ucrania también ha atacado la logística marítima rusa, centrándose en los petroleros de la "flota fantasma" que intentan eludir las sanciones impuestas a Rusia.

(Reporte de Seher Dareen en Londres, Anjana Anil en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)