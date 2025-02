Petróleo-crudo se mantiene cerca de mínimos de dos meses por expectativas en torno a la oferta

Por Enes Tunagur

LONDRES, 26 feb (Reuters) - Los precios del petróleo se mantuvieron en torno a mínimos de dos meses el miércoles, ya que el posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania siguió pesando sobre los precios, mientras que la reducción de las reservas de crudo de Estados Unidos proporcionó cierto apoyo.

* El crudo Brent subía 16 centavos, o un 0,2%, hasta los 73,18 dólares por barril a las 0926 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subían 20 centavos, o un 0,3%, a 69,13 dólares.

* Las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania están mejorando, dijeron estrategas de materias primas de ING en una nota el miércoles, añadiendo que el mercado también estaba atento a las posibles implicaciones de un acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania.

* "Esto nos llevaría un paso más cerca del levantamiento de las sanciones rusas, eliminando gran parte de la incertidumbre de suministro que pesa sobre el mercado", dijo la nota.

* Estados Unidos y Ucrania acordaron los términos de un proyecto de acuerdo sobre minerales central para los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania, dijeron el martes a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.

* Apoyando a los precios el miércoles, las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron en 640.000 barriles en la semana finalizada el 21 de febrero, dijeron fuentes del mercado el martes, citando datos del American Petroleum Institute. Los datos oficiales sobre las reservas estadounidenses se publicarán el miércoles.

* "Si la EIA lo confirma hoy, se trataría del primer descenso de los inventarios de crudo en Estados Unidos desde mediados de enero", dijo ING.

* Los analistas consultados por Reuters estimaron que las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 2,6 millones de barriles la semana pasada.

* Los precios del petróleo se han visto lastrados por la preocupación de que las decisiones de Trump sobre aranceles contra China y otros socios comerciales puedan obstaculizar el crecimiento económico.

(Reporting by Enes Tunagur in London, Shariq Khan in New York and Jeslyn Lerh in Singapore Editado en español por Juana Caas)