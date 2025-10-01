Petróleo: crudo se toma pausa mientras mercados evalúan planes de OPEP+ y preocupación por demanda

Por Seher Dareen

LONDRES, 1 oct (Reuters) - Los precios del crudo se estabilizaban el miércoles tras dos días a la baja, mientras los inversores sopesan los planes de la OPEP+ de aumentar la producción el mes que viene y en un momento en que los datos de Estados Unidos y Asia mostraban signos de disminución de la demanda.

* A las 1037 GMT, los futuros del Brent para entrega en diciembre bajaban 4 centavos, a US$65,99 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedían 5 centavos, a US$62,32 el barril.

* El lunes, el Brent y el WTI cayeron más de un 3%, sus mayores descensos diarios desde el 1 de agosto, y el martes restaron un 1,5% más cada uno.

* Según Janiv Shah, analista de Rystad, la caída del petróleo se debe a que el mercado anticipa un aumento de la producción de la OPEP+ de tamaño similar en noviembre y a que la demanda estadounidense y asiática está empezando a caer.

* "Las reducciones en Estados Unidos se han ralentizado, por lo que podría empezar a producirse algún movimiento alcista", añadió.

* La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, podrían acordar elevar el bombeo en hasta 500.000 barriles por día (bpd) en noviembre, el triple del aumento realizado para octubre, ya que Arabia Saudita trata de recuperar cuota de mercado, dijeron tres fuentes.

* Sin embargo, la OPEP dijo en la red social X que los informes de los medios sobre los planes de elevar la producción en 500.000 bpd son engañosos.

* En Estados Unidos, un informe de la industria mostró que las reservas de crudo declinaron, mientras que los inventarios de gasolina y destilados crecieron en la semana terminada el 26 de septiembre, según fuentes del mercado que citaron estimaciones del Instituto Estadounidense del Petróleo del martes.

(Reporte de Seher Dareen en Londres y Mohi Narayan en Nueva Delhi; editado en español por Carlos Serrano)