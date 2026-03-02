PETRÓLEO-Crudo sube 8%, ya que el conflicto con Irán afecta a los flujos de Oriente Medio

Por Florence Tan y Alex Lawler

SINGAPUR/LONDRES, 2 mar (Reuters) -

El petróleo subía un 8% el lunes, ‌después de que ‌los ⁠ataques de represalia de Irán interrumpieron el tráfico marítimo en el crucial estrecho de Ormuz, tras el bombardeo del fin ​de semana por ⁠parte ⁠de Israel y Estados Unidos que acabó con la vida del líder ​supremo iraní, Alí Jamenei.

* Una subida sostenida de los precios ‌amenazaría la recuperación económica mundial, estimularía la ​inflación y podría hacer subir los ​precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos, lo que supondría un resultado arriesgado para el presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

* No obstante, el alza de los precios al reanudarse ​la negociación tras el fin de semana fue menor de lo que habían pronosticado algunos analistas. * Los ⁠futuros del crudo Brent se dispararon hasta un 13%, a 82,37 dólares el barril, ‌su nivel más alto desde enero de 2025, antes de retroceder y cotizar con una mejora de 6 dólares, o un 8,2%, a 78,87 dólares, a las 0919 GMT.

* El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI)

tocó un pico i

ntradía de 75,33 dólares, más de un 12% y ‌su nivel más alto desde junio, aunque posteriormente recortaba ganancias y subía 5,15 dólares, ⁠o un 7,7 %, a 72,17 dólares.

* "La última medida refleja la ‌incertidumbre en torno a la magnitud y la duración ⁠del conflicto actual y reconoce que el futuro ⁠político de Irán puede tener importantes implicaciones para la estabilidad de Oriente Medio", afirmó James Hosie, de Shore Capital.

* Algunos analistas pronosticaron el domingo que el crudo abriría el lunes por encima de los 90 dólares ‌el barril y se acercaría a ​los 100 dólares.

* Los precios se dispararon cuando una serie de contraataques dañó petroleros e interrumpió los envíos en el estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, que conecta el ‌golfo Pérsico con el mar Arábigo.

(Editado en español por Carlos Serrano)