Petróleo: crudo sube, con mercados atentos a las reservas y a reanudación del oleoducto kurdo iraquí

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 23 sep (Reuters) - Los precios del crudo subían el martes, aunque los inversores sopesaban las perspectivas de la oferta mundial después de que Irak y los gobiernos regionales kurdos alcanzaran un acuerdo preliminar para reanudar un oleoducto.

* A las 0919 GMT, los futuros del crudo Brent ganaban 14 centavos, a US$66,71 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 21 centavos, a US$62,49, recuperando en ambos casos modestas pérdidas anteriores.

* Tanto el Brent como el WTI habían caído durante las cuatro sesiones anteriores, cediendo en torno a un 3%.

* "Los inventarios petroleros de la OCDE siguen siendo bajos", declaró Giovanni Staunovo, analista de UBS. "Por otro lado, las mayores exportaciones de crudo de la OPEP+ son un viento en contra para los precios, así como la ausencia de nuevas sanciones dirigidas a las exportaciones de crudo ruso".

* Los inversores están atentos a la evolución de la situación en Oriente Medio, después de que los gobiernos federal iraquí y regional kurdo llegaron el lunes a un acuerdo con las empresas petroleras para reanudar las exportaciones a través de Turquía, según dijeron a Reuters dos funcionarios. El acuerdo está sujeto a la aprobación del gabinete iraquí el martes.

* El avance permitirá reanudar las exportaciones de unos 230.000 barriles por día (bpd) desde el Kurdistán iraquí, suspendidas desde marzo de 2023.

* En general, el mercado petrolero mundial se prepara para un aumento de la oferta y una desaceleración de la demanda, lastrada por el rápido desarrollo de los vehículos eléctricos y los problemas económicos alimentados por los aranceles estadounidenses.

* En su último informe mensual, la Agencia Internacional de la Energía señaló que la oferta petrolera mundial aumentará de forma más rápida este año y que podría haber un superávit en 2026 a medida que los miembros de la OPEP+ aumenten la producción y crezca la oferta de fuera del grupo.

(Reporte de Stephanie Kelly in Londres, Anjana Anil en Bengaluru y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)