PETRÓLEO - Crudo sube con tasas de interés y negociación de paz en Ucrania compitiendo por atención

(Actualiza cerca del cierre. Cambia redacción, firma de autor y procedencia, antes LONDRES)

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 24 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes ya que los inversores dieron más importancia a la posibilidad de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos que a la perspectiva de un acuerdo de paz en Ucrania que podría relajar las sanciones al petróleo ruso.

* A las 1605 GMT, los futuros del Brent subían 22 centavos, o un 0,4%, a US$62,78 por barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 31 centavos, o un 0,5%, a US$58,37.

* Ambos contratos habían cerrado el viernes en su nivel más bajo desde el 21 de octubre.

* Estados Unidos y Ucrania trataron el lunes de reducir las diferencias sobre un plan de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, tras acordar modificar una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraron una lista de deseos del Kremlin.

* La reciente debilidad de los precios se debe principalmente a los avances registrados en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, dijeron en una nota los analistas de la firma de asesoría energética Ritterbusch and Associates.

* "Sin embargo, creemos que una reducción de más del 5% de la prima de riesgo es excesiva", añadieron, y mencionaron la posibilidad de que la guerra se prolongue, reinyectando el riesgo geopolítico en los futuros del petróleo.

* Las sanciones de Estados Unidos a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, que entraron en vigor el viernes, han provocado fricciones que normalmente impulsarían los precios, pero el mercado está preocupado por las conversaciones de paz, dijo Jorge Montepeque, director gerente de Onyx Capital.

* Los ingresos estatales rusos por petróleo y gas podrían caer en noviembre en torno a un 35% interanual, a 520.000 millones de rublos (US$6.590 millones), debido al abaratamiento del petróleo y a la fortaleza del rublo, según cálculos de Reuters publicados el lunes.

* Para el futuro, JPMorgan pronosticó un crudo Brent de US$57 por barril y un WTI de US$53 en 2027, pero mantuvo sin cambios sus estimaciones para 2026 en US$58 y US$54, respectivamente. (Reporte adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Helen Clark en Perth; editado en español Carlos Serrano)