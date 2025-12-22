PETRÓLEO-Crudo sube mientras EE. UU. intensifica sus medidas contra los petroleros venezolanos

Por Enes Tunagur

Los precios del crudo subían el lunes, después de que Estados Unidos interceptó un petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, lo que hacía temer una interrupción del suministro. A las 0918 GMT, los futuros del Brent ganaban 52 centavos, o un 0,86%, a 60,99 dólares por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoraban 50 centavos, o un 0,88%, a 57,02 dólares.

"El mercado está despertando al hecho de que la administración (del presidente Donald) Trump está adoptando un enfoque de línea dura hacia el comercio petrolero venezolano", dijo June Goh, analista senior del mercado petrolero en Sparta Commodities.

El crudo venezolano representa alrededor del 1% de la oferta mundial.

"Los precios del petróleo se han visto apoyados por estas noticias geopolíticas, junto con las tensiones latentes entre Rusia y Ucrania de fondo, en un mercado que, por lo demás, es fundamentalmente bajista", señaló Goh.

La Guardia Costera estadounidense está persiguiendo a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, en la que sería la segunda operación de este tipo en las últimas horas y la tercera en menos de dos semanas si tiene éxito, dijeron funcionarios a Reuters el domingo.

El repunte en los precios del crudo ha sido provocado por el anuncio de Trump de un bloqueo "total y completo" de los petroleros venezolanos sancionados y los acontecimientos posteriores en ese país, seguido por informes de un ataque ucraniano con drones a un buque de la flota rusa en la sombra en el Mediterráneo, dijo el analista de IG Tony Sycamore.

Los referenciales Brent y WTI cayeron cerca de un 1% la semana pasada.

