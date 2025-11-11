PETRÓLEO - Crudo sube mientras inversores evalúan preocupaciones sobre exceso de oferta y sanciones

Por Robert Harvey

LONDRES, 11 nov (Reuters) - Los precios del crudo subían el martes, ya que la preocupación por el exceso de oferta equilibraba la incertidumbre sobre el impacto de las últimas sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso.

* A las 09:22 GMT, los futuros del Brent ganaban 27 centavos, o un 0,42%, a US$64,33 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 26 centavos, o un 0,43%, a US$60,39 el barril.

* Los inversores siguen evaluando las consecuencias de las sanciones estadounidenses sobre Rusia y su impacto tanto en el mercado del crudo como en el de los combustibles refinados.

* El lunes, Lukoil declaró fuerza mayor en un yacimiento petrolífero iraquí que explota, según informaron fuentes a Reuters, lo que supone la mayor repercusión hasta la fecha de las sanciones impuestas el mes pasado.

* La restricción de las exportaciones de combustible como consecuencia de las sanciones está apuntalando los precios ante la superabundancia de crudo, según Tamas Varga, analista de PVM.

* "Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a los principales productores y exportadores de petróleo rusos están afectando a las exportaciones de productos. En consecuencia, el gasóleo de calefacción y la gasolina de refino se mueven en una dirección distinta a la del crudo", explicó.

* La preocupación por el exceso de oferta de crudo mantenía a raya los precios.

* "A medida que aumenta la producción de la OPEP, el balance petrolero mundial adquiere un tono cada vez más pesimista por el lado de la oferta, mientras que la demanda sigue tendiendo a la baja en conjunción con una ralentización del crecimiento económico en los principales países consumidores de petróleo", señalaron en una nota los analistas de la empresa de asesoría energética Ritterbusch and Associates.

(Reporte de Robert Harvey en Londres, Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)