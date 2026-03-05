PETRÓLEO-Crudo sube por preocupaciones sobre suministro mientras se extiende el conflicto con Irán
Por Enes Tunagur
LONDRES, 5 mar (Reuters) -
Los precios del crudo prolongaban su recuperación el jueves, ya que la escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán seguía interrumpiendo el suministro, lo que llevó a algunos de los principales productores a recortar la producción y a otros a tomar medidas para garantizar la seguridad de la oferta. * A las 0850 GMT, el Brent ganaba 2,35 dólares, o un 2,9%, a 83,75 dólares por barril, en su quinta sesión consecutiva de ganancias. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 2,42 dólares, o un 3,2%, a 77,08 dólares.
* Los mercados petroleros se están ajustando y el Gobierno chino ordenó a las mayores refinerías que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina, según afirmó John Evans, analista de PVM.
* Los futuros del diésel europeo alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2022, a 1.130 dólares.
* Los mercados petroleros siguen nerviosos ante los riesgos continuos para el suministro tras los ataques en Oriente Medio, con la preocupación centrada en los flujos comerciales a través del estrecho de Ormuz, según indicaron los analistas de ANZ en una nota el jueves.
* Unos 300 petroleros continúan dentro del estrecho, ya que el tráfico marítimo que entra y sale del cuello de botella se detuvo casi por completo tras el estallido de la guerra, según los datos de seguimiento de buques de Vortexa y Kpler, que excluyen algunos de los tanqueros más pequeños.
* Las fuerzas iraníes han atacado petroleros en el estrecho de Ormuz o cerca de él. Según la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, durante la noche se registraron explosiones cerca de un petrolero frente a las costas de Kuwait.
* Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves, lo que obligó a millones de residentes a refugiarse en búnkeres antiaéreos cuando el conflicto entra en su sexto día, y solo unas horas después de que se bloquearan en Washington las medidas para detener los ataques estadounidenses.
(Reporte de Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)