PETRÓLEO - Crudo sube por sexta sesión gracias a datos en EE. UU. y tensión geopolítica

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 24 dic (Reuters) -

Los precios del crudo subían levemente por sexto día consecutivo el miércoles, apoyados por el sólido crecimiento económico de Estados Unidos y el riesgo de interrupciones del suministro de Venezuela y Rusia, aunque los precios se encaminaban a su mayor caída anual desde 2020. A las 0908 GMT, los futuros del Brent ganaban 15 centavos, o un 0,2%, a US$62,53 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) sumaban 18 centavos, o un 0,3%, a US$58,56.

Ambos contratos acumulan un alza cercana al 6% desde el 16 de diciembre, cuando se desplomaron a mínimos de casi cinco años.

"Lo que hemos visto durante la semana pasada es una combinación de cuadratura de posiciones en mercados débiles, después de que la ruptura de la semana pasada no lograra ganar tracción, junto con el aumento de las tensiones geopolíticas, incluido el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela y apoyado por los sólidos datos del PIB de anoche", dijo Tony Sycamore, analista de IG.

Los datos publicados en Estados Unidos mostraron que la mayor economía del mundo creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, impulsada por un fuerte gasto de los consumidores y un repunte de las exportaciones.

Aun así, los precios del Brent y el WTI van camino de perder cerca de un 16% y un 18%, respectivamente, este año, sus desplomes más pronunciados desde 2020, cuando la pandemia del COVID-19 diezmó la demanda de petróleo.

"Pese a estos riesgos de suministro, el crudo (...) está en camino de su mayor caída anual desde 2020, ya que se espera que la oferta supere a la demanda", dijo Soojin Kim, analista de MUFG.

Por el lado de la oferta, las interrupciones de las exportaciones venezolanas han sido el factor más significativo que ha impulsado los precios petroleros, mientras que los continuos ataques de Rusia y Ucrania a la infraestructura energética del otro también han apoyado al mercado, dijo Haitong Futures en un informe.

(Reporte adicional de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)